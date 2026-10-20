Жители Альберты высказались против выхода из состава Канады
Большинство жителей провинции Альберта высказались против выхода из состава Канады, передает телеканал CBC со ссылкой на предварительные итоги голосования.
Голосование состоялось 19 октября. За сохранение региона в составе Канады проголосовали 76,4%, за независимость – 23,6%. Комментируя первые результаты, премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что «очень рада» широкой поддержке «более сильной Альберты в объединенной Канаде».
Голосование проводилось по вопросу запуска процедуры для проведения обязательного референдума о независимости.
По октябрьскому опросу Ipsos, за независимость провинции выступали 23% респондентов, желание остаться в Канаде высказали 70%. По данным Angus Reid Institute, за отделение в большей степени выступали сторонники Объединенной консервативной партии (UCP). На 16 октября 63% избирателей UCP поддерживали независимость, 37% – выступали за сохранение статуса провинции Канады.