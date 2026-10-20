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Жители Альберты высказались против выхода из состава Канады

Максим Цуланов
Ty O'Neil / AP Photo
Ty O'Neil / AP Photo

Большинство жителей провинции Альберта высказались против выхода из состава Канады, передает телеканал CBC со ссылкой на предварительные итоги голосования.

Голосование состоялось 19 октября. За сохранение региона в составе Канады проголосовали 76,4%, за независимость – 23,6%. Комментируя первые результаты, премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что «очень рада» широкой поддержке «более сильной Альберты в объединенной Канаде».

Голосование проводилось по вопросу запуска процедуры для проведения обязательного референдума о независимости.

По октябрьскому опросу Ipsos, за независимость провинции выступали 23% респондентов, желание остаться в Канаде высказали 70%. По данным Angus Reid Institute, за отделение в большей степени выступали сторонники Объединенной консервативной партии (UCP). На 16 октября 63% избирателей UCP поддерживали независимость, 37% – выступали за сохранение статуса провинции Канады.

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