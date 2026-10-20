Жители Альберты высказались против выхода из состава Канады

По октябрьскому опросу Ipsos, за независимость провинции выступали 23% респондентов, желание остаться в Канаде высказали 70%. По данным Angus Reid Institute, за отделение в большей степени выступали сторонники Объединенной консервативной партии (UCP). На 16 октября 63% избирателей UCP поддерживали независимость, 37% – выступали за сохранение статуса провинции Канады.