Альберта просится на выход

Альберта просится на выходМожет ли отойти к США главная нефтеносная провинция Канады
Пока внимание всего мира привлечено к Персидскому заливу, далеко за его пределами вершатся не менее эпохальные события. Под угрозой распада снова оказалась Канада – общественная организация Stay Free Alberta в начале мая передала в избирательную комиссию провинции Альберта свыше 300 000 подписей за проведение референдума по выходу из состава федерации. Это значительно больше установленного минимума (178 000), а значит, голосование, скорее всего, состоится.
Это создает важный прецедент. Не так уж много примеров мирного «развода» регионов, составлявших некогда единое государство. Разве что «расставание» Чехии и Словакии в 1993-м или Сербии и Черногории в 2006-м. Но развал государств Восточной Европы активно поощрялся со стороны Запада и даже происходил под его нажимом. Попытки же обособления каких-либо сообществ или народов внутри самой Европы – будь то ирландцы, баски или жители северной Италии – либо подавлялись, либо подавались как несерьезные.