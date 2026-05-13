Альберта просится на выход

Это создает важный прецедент. Не так уж много примеров мирного «развода» регионов, составлявших некогда единое государство. Разве что «расставание» Чехии и Словакии в 1993-м или Сербии и Черногории в 2006-м. Но развал государств Восточной Европы активно поощрялся со стороны Запада и даже происходил под его нажимом. Попытки же обособления каких-либо сообществ или народов внутри самой Европы – будь то ирландцы, баски или жители северной Италии – либо подавлялись, либо подавались как несерьезные.