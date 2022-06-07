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Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка

Ведомости

Правительство Японии с 7 июня заморозило активы Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также белорусского Белинвестбанка, говорится на сайте министерства иностранных дел страны. Совершать сделки с этими банками и проводить платежи можно будет только по разрешению властей Японии.

Также правительство запретило экспорт товаров из России, которые «способствуют укреплению промышленной инфраструктуры» страны. Какие именно товары попадут под ограничения, МИД не уточнил.

Ранее Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. Власти страны ввели ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других лиц. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, оборонный концерн «Алмаз-Антей» и др. Правительство Японии запретило местным компаниям инвестировать в Россию и экспортировать в страну часть товаров, в том числе высокотехнологичных.

С 20 мая Токио запретил экспортировать в Россию 15 высокотехнологичных товаров и материалов, а также часть технологий. Под запрет попали электронные, атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных