Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка
Правительство Японии с 7 июня заморозило активы Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также белорусского Белинвестбанка, говорится на сайте министерства иностранных дел страны. Совершать сделки с этими банками и проводить платежи можно будет только по разрешению властей Японии.
Также правительство запретило экспорт товаров из России, которые «способствуют укреплению промышленной инфраструктуры» страны. Какие именно товары попадут под ограничения, МИД не уточнил.
Ранее Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. Власти страны ввели ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других лиц. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, оборонный концерн «Алмаз-Антей» и др. Правительство Японии запретило местным компаниям инвестировать в Россию и экспортировать в страну часть товаров, в том числе высокотехнологичных.
С 20 мая Токио запретил экспортировать в Россию 15 высокотехнологичных товаров и материалов, а также часть технологий. Под запрет попали электронные, атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и используемые для них металлические порошки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.