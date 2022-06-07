Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка

Ранее Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. Власти страны ввели ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других лиц. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, оборонный концерн «Алмаз-Антей» и др. Правительство Японии запретило местным компаниям инвестировать в Россию и экспортировать в страну часть товаров, в том числе высокотехнологичных.