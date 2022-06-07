Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США российских журналистов

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации». В конце мая Захарова пригрозила выслать западных журналистов при блокировке брифингов МИДа на YouTube. В YouTube объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества». По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.