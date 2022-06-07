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Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США российских журналистов

Ведомости

Российские журналисты в США подвергаются притеснениям, а американские спецслужбы пытаются склонить их к сотрудничеству, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — говорится в Telegram-канале посольства со ссылкой на Антонова.

По его словам, властям США стоило бы «сосредоточиться на обеспечении свободы прессы и равного доступа к информации в собственной стране, перед тем как читать нотации другим государствам». Посол отметил, что в России готовы слышать альтернативные точки зрения — в подтверждение тому интервью посла США в Москве Джона Салливана, который мог обратиться к самой широкой аудитории.

Антонов рассказал, что американские СМИ устроили «информационную блокаду» официальным представителям России. Местные издания отвергают почти все попытки посольства России донести свою позицию как «злонамеренную пропаганду». Дипмиссия не может публиковать материалы даже на коммерческой основе, отметил он. «Все это подтверждает "двойные стандарты" американских медиаресурсов, которые занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий», — подчеркнул посол.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации». В конце мая Захарова пригрозила выслать западных журналистов при блокировке брифингов МИДа на YouTube. В YouTube объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества». По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных