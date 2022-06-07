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Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

Ведомости

Открылось автомобильное сообщение с Крымом по материковой части, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он рассказал, что министерство и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров», — сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом по шести участкам железной дороги. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железных дорог составляет 1200 км, уточнил министр.

Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создаёт благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобождённых территориях. Его потенциал в среднем составляет 10 млн тонн.

Ранее Крым и материковую часть России связывал только Крымский мост, строительство которого закончилось в 2019 г. Мост предназначен для автомобилей и железнодорожных поездов. Также материковую часть страны и Крым связывало авиасообщение, однако с началом спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в южные аэропорты, в том числе в симферопольский. Ограничения много раз продлевались, сейчас они действуют до 12 июня.

Ранее по теме: Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 раза

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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