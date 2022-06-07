Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым
Открылось автомобильное сообщение с Крымом по материковой части, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он рассказал, что министерство и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.
«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров», — сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом по шести участкам железной дороги. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железных дорог составляет 1200 км, уточнил министр.
Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создаёт благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобождённых территориях. Его потенциал в среднем составляет 10 млн тонн.
Ранее Крым и материковую часть России связывал только Крымский мост, строительство которого закончилось в 2019 г. Мост предназначен для автомобилей и железнодорожных поездов. Также материковую часть страны и Крым связывало авиасообщение, однако с началом спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в южные аэропорты, в том числе в симферопольский. Ограничения много раз продлевались, сейчас они действуют до 12 июня.