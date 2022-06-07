Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

Ранее Крым и материковую часть России связывал только Крымский мост, строительство которого закончилось в 2019 г. Мост предназначен для автомобилей и железнодорожных поездов. Также материковую часть страны и Крым связывало авиасообщение, однако с началом спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в южные аэропорты, в том числе в симферопольский. Ограничения много раз продлевались, сейчас они действуют до 12 июня.