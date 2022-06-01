Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 раза

Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 разаКупить билеты на полуостров теперь стало почти невозможно
Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией). Это на 76% больше, чем за май 2021 г. В целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.
Сейчас ключевая транспортная проблема юга России – введенные с начала специальной военной операции на Украине ограничения для полетов в 11 аэропортов, в том числе в Симферополь. Росавиация продлевала этот запрет уже 16 раз, последний действует до 6 июня.
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