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Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 раза

Купить билеты на полуостров теперь стало почти невозможно
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Прямое железнодорожное сообщение с Крымом было возобновлено по Крымскому мосту в конце 2019 г. / Росавтодор

Железнодорожные пассажирские перевозки в Крым в мае резко выросли из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, сообщил «Ведомостям» представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и материковой Россией). Это на 76% больше, чем за май 2021 г. В целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.

Сейчас ключевая транспортная проблема юга России – введенные с начала специальной военной операции на Украине ограничения для полетов в 11 аэропортов, в том числе в Симферополь. Росавиация продлевала этот запрет уже 16 раз, последний действует до 6 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных