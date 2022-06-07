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Песков опроверг данные о нежелании Москвы обсуждать статус Запорожья и Херсона

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей, даже если Киев захочет возобновить переговоры.

«Нет, это нет, это все не так, это кто сообщает? Нет, это неправильная информация», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня газета «Известия» сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что при возобновлении переговоров Москва не будет обсуждать с Киевом статус Запорожья и Херсонской области, так же как и статусы Донбасса и Крыма. По словам собеседника издания, сейчас переговоры невозможны из-за решения Украины.

Ранее российские войска установили контроль над Запорожской и Херсонской областями Украины. Пророссийские власти обоих регионов не раз заявляли о планах присоединиться к России. О фактической заморозке переговоров Москвы и Киева в России заявляют с начала мая. По словам представителей МИД России, Москва готова вернуться к переговорному процессу, когда Киев будет готов к этому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных