Песков опроверг данные о нежелании Москвы обсуждать статус Запорожья и Херсона

Ранее российские войска установили контроль над Запорожской и Херсонской областями Украины. Пророссийские власти обоих регионов не раз заявляли о планах присоединиться к России. О фактической заморозке переговоров Москвы и Киева в России заявляют с начала мая. По словам представителей МИД России, Москва готова вернуться к переговорному процессу, когда Киев будет готов к этому.