Песков опроверг данные о нежелании Москвы обсуждать статус Запорожья и Херсона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей, даже если Киев захочет возобновить переговоры.
«Нет, это нет, это все не так, это кто сообщает? Нет, это неправильная информация», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее сегодня газета «Известия» сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что при возобновлении переговоров Москва не будет обсуждать с Киевом статус Запорожья и Херсонской области, так же как и статусы Донбасса и Крыма. По словам собеседника издания, сейчас переговоры невозможны из-за решения Украины.
Ранее российские войска установили контроль над Запорожской и Херсонской областями Украины. Пророссийские власти обоих регионов не раз заявляли о планах присоединиться к России. О фактической заморозке переговоров Москвы и Киева в России заявляют с начала мая. По словам представителей МИД России, Москва готова вернуться к переговорному процессу, когда Киев будет готов к этому.