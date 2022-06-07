Памфилова: семь регионов претендуют на онлайн-голосование на выборах в сентябре

В 2021 г. ДЭГ полномасштабно использовалось в семи регионах на федеральных выборах во время думской кампании: в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. В начале 2022 г. председатель ярославского облизбиркома Елена Новик уже говорила журналистам, что регион подал заявку на проведение ДЭГ и в этом году.