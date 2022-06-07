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Памфилова: семь регионов претендуют на онлайн-голосование на выборах в сентябре

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Семь регионов претендуют на право применения федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦИК со ссылкой на председателя комитета Эллу Памфилову.

В число этих регионов входят Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Их заявки будут рассмотрены на заседании ЦИК России, которое состоится 8 июня. Также в Москве на выборах в органы местного самоуправления решение о применении региональной платформы ДЭГ может принять Мосгоризбирком по предложению территориальных комиссий.

В 2021 г. ДЭГ полномасштабно использовалось в семи регионах на федеральных выборах во время думской кампании: в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. В начале 2022 г. председатель ярославского облизбиркома Елена Новик уже говорила журналистам, что регион подал заявку на проведение ДЭГ и в этом году. 

На предстоящих сентябрьских выборах будут избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров. Регионы имеют право назначать региональные выборы со 2 по 12 июня, местные выборы назначаются на 10 дней позже. Депутаты заксобрания Карелии 3 июня первыми назначили выборы главы республики. 

Ранее по теме: Регионы отказываются от онлайн-голосования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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