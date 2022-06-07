Памфилова: семь регионов претендуют на онлайн-голосование на выборах в сентябре
Семь регионов претендуют на право применения федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦИК со ссылкой на председателя комитета Эллу Памфилову.
В число этих регионов входят Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Их заявки будут рассмотрены на заседании ЦИК России, которое состоится 8 июня. Также в Москве на выборах в органы местного самоуправления решение о применении региональной платформы ДЭГ может принять Мосгоризбирком по предложению территориальных комиссий.
В 2021 г. ДЭГ полномасштабно использовалось в семи регионах на федеральных выборах во время думской кампании: в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. В начале 2022 г. председатель ярославского облизбиркома Елена Новик уже говорила журналистам, что регион подал заявку на проведение ДЭГ и в этом году.
На предстоящих сентябрьских выборах будут избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров. Регионы имеют право назначать региональные выборы со 2 по 12 июня, местные выборы назначаются на 10 дней позже. Депутаты заксобрания Карелии 3 июня первыми назначили выборы главы республики.