Регионы отказываются от онлайн-голосования

Регионы отказываются от онлайн-голосованияЦентризбирком 8 июня утвердит выборы, на которых будет использовано ДЭГ
Центризбирком (ЦИК) 8 июня объявит список регионов, в которых этой осенью на выборах будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, комиссия рассмотрит заявки от регионов и утвердит субъекты Федерации, где будет использоваться ДЭГ. Также вопрос предварительно будет обсуждаться 7 июня в ЦИК на круглом столе с представителями политических партий и экспертов, сказал один из приглашенных.
«ДЭГ, вероятнее всего, применят не более чем в семи регионах на выборах разного уровня – регионального и муниципального», – предполагает близкий к АП собеседник «Ведомостей». Среди желающих воспользоваться онлайн-голосованием на губернаторских выборах на данный момент – Томская, Новгородская, Калининградская и Ярославская области.
В 2021 г. ДЭГ полномасштабно использовалось в семи регионах на федеральных выборах во время думской кампании: в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. В начале 2022 г. председатель ярославского облизбиркома Елена Новик уже говорила журналистам, что регион подал заявку на проведение ДЭГ и в этом году. Председатель Калининградского облизбиркома Инесса Винярская в конце мая 2022 г. также говорила, что область технически готова к проведению ДЭГ. «В Ярославской области ДЭГ уже применялось, опыт есть, и его можно рационально использовать», – отмечает источник в одном из избиркомов.
Некоторые регионы пересматривают подход к ДЭГ из-за того, что теперь это «многофакторная история», на которую влияют в том числе информационные и хакерские атаки на Россию, говорит собеседник в одном из избирко мов. Потребности в ДЭГ, такой как прежде, в этом году нет, рассуждает он: «Ведь вряд ли избирательные кампании будут яркими, когда все сплотились [вокруг власти]». Поэтому и тратить средства регионам на ДЭГ нерационально, рассуждает он: не столько на саму систему, сколько на ее продвижение.
По утверждению этого источника «Ведомостей», подали, а затем отозвали заявку в ЦИК, к примеру, Тамбовская, Саратовская и Рязанская области.
ДЭГ может быть использовано на муниципальных выборах в нескольких субъектах. Председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов сказал «Ведомостям», что область также подала заявку на проведение электронного голосования в Пскове на выборах 2022 г.: «Будем проводить или нет, решит ЦИК. Любой регион имеет право подать заявку на проведение ДЭГ. Мы считаем, что в Псковской области есть все условия для возможности проведения ДЭГ». Также онлайн-голосование планируют использовать в Москве, где пройдет муниципальная кампания, говорит источник, близкий к столичному избиркому.
По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, использовать ДЭГ, скорее всего, будут в тех регионах, которые «на хорошем счету» в Москве.
Всего 11 сентября будут избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров. Регионы имеют право назначать региональные выборы со 2 по 12 июня, местные выборы назначаются на 10 дней позже. Депутаты заксобрания Карелии 3 июня первыми назначили выборы главы республики.