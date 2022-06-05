Регионы отказываются от онлайн-голосования

Некоторые регионы пересматривают подход к ДЭГ из-за того, что теперь это «многофакторная история», на которую влияют в том числе информационные и хакерские атаки на Россию, говорит собеседник в одном из избирко мов. Потребности в ДЭГ, такой как прежде, в этом году нет, рассуждает он: «Ведь вряд ли избирательные кампании будут яркими, когда все сплотились [вокруг власти]». Поэтому и тратить средства регионам на ДЭГ нерационально, рассуждает он: не столько на саму систему, сколько на ее продвижение.