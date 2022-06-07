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Польша хочет включить в седьмой пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России

Ведомости

Польша предлагает распространить седьмой пакет ЕС на все энергоносители и банки из России, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау. 

«Принятый Европейским советом шестой пакет санкций – это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно», — отметил Рау (цитата по «РИА Новости»).

Глава польского МИДа призвал начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен включать в том числе полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Шестой пакет санкций ЕС утвердил 3 июня. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Новый санкционный пакет также включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского «Банка развития». На территории ЕС от вещания отключат телеканалы «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр», России запретят предоставлять европейские консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, наложат ограничение на предоставление облачных сервисов. Помимо этого ЕС расширил список персональных ограничений против граждан России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.

Ранее по теме: Медведев прокомментировал шестой пакет санкций ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных