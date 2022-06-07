Польша хочет включить в седьмой пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России
Польша предлагает распространить седьмой пакет ЕС на все энергоносители и банки из России, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау.
«Принятый Европейским советом шестой пакет санкций – это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно», — отметил Рау (цитата по «РИА Новости»).
Глава польского МИДа призвал начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен включать в том числе полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
Шестой пакет санкций ЕС утвердил 3 июня. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.
Новый санкционный пакет также включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского «Банка развития». На территории ЕС от вещания отключат телеканалы «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр», России запретят предоставлять европейские консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, наложат ограничение на предоставление облачных сервисов. Помимо этого ЕС расширил список персональных ограничений против граждан России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.