Польша хочет включить в седьмой пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России

Шестой пакет санкций ЕС утвердил 3 июня. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.