Шойгу обсудил с министром обороны Турции вывоз зерна с Украины

В настоящее время глава российского МИДа Сергей Лавров находится с визитом в Анкаре. Вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу они обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и в Черноморском регионе. В МИДе РФ напомнили, что в этом году диалог России и Турции сохранил «высокую интенсивность»: президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган девять раз поговорили по телефону, а в марте Лавров и Чавушоглу дважды встречались лично.