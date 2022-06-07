Шойгу обсудил с министром обороны Турции вывоз зерна с Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецкой коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых они обсудили в том числе проблему вывоза зерна из украинских портов, передает пресс-служба оборонного ведомства.
«Главы военных ведомств детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины», — говорится в сообщении. Помимо этого Шойгу и Акар обменялись мнениями и оценкам по ситуации на Украине, а также отметили важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.
В настоящее время глава российского МИДа Сергей Лавров находится с визитом в Анкаре. Вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу они обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и в Черноморском регионе. В МИДе РФ напомнили, что в этом году диалог России и Турции сохранил «высокую интенсивность»: президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган девять раз поговорили по телефону, а в марте Лавров и Чавушоглу дважды встречались лично.
После начала спецоперации на Украине Эрдоган несколько раз предлагал провести в Турции переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Также в Анталье прошла встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в Стамбуле провели переговоры делегации России и Украины. В середине мая МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.