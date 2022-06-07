МИД Черногории назвал неизбежным запрет на пролет самолета Лаврова
Решение Черногории запретить самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролет над территорией страны «было неизбежным», заявил глава черногорского МИДа Ранко Кривокапич в эфире местного телевидения. Он пояснил, что его страна таким образом выполняла взятые на себя обязательства.
«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]», — сказал Кривокапич (цитата по ТАСС).
Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня и провести встречи с президентом и министром иностранных дел страны, однако Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для его самолета.
Сам министр назвал это решение беспрецедентным и немыслимым. «Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — подчеркнул Лавров.