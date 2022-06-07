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МИД Черногории назвал неизбежным запрет на пролет самолета Лаврова

Ведомости

Решение Черногории запретить самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролет над территорией страны «было неизбежным», заявил глава черногорского МИДа Ранко Кривокапич в эфире местного телевидения. Он пояснил, что его страна таким образом выполняла взятые на себя обязательства.

«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]», — сказал Кривокапич (цитата по ТАСС).

Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня и провести встречи с президентом и министром иностранных дел страны, однако Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для его самолета.

Сам министр назвал это решение беспрецедентным и немыслимым. «Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — подчеркнул Лавров.

Ранее по теме: Лавров назвал беспрецедентным решение не пропустить его самолет в Сербию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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