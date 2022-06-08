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Володин обвинил Байдена в росте цен на энергоносители в ЕС

Ведомости

США, публично объявив с марта ограничения на поставки российских углеводородов морем, на деле наращивают их, в то же время принуждая Евросоюз к действительному отказу от энергоресурсов из России. Это является лицемерием и двойными стандартами, написал у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он сослался на данные минэнерго США за март, согласно которым поставки нефти из России увеличились тогда почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн барр. и вывели Москву на шестое место среди американских источников углеводородов.

«Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты», — написал Володин. Теперь, по его словам, европейские чиновники и политики должны объяснять своим согражданам, почему они «должны терпеть рост цен имени Байдена».

В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине. Удорожание энергоресурсов привело и к рекордному с декабря 1981 г. ускорению темпов роста потребительских цен в США в марте 2022 г. — до 8,5% в годовом выражении.

Шестой пакет санкций ЕС утвердил 3 июня. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Ранее по теме: Польша хочет включить в седьмой пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных