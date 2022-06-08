Песков: сейчас не приходится говорить о встрече Путина и Зеленского

1 июня Песков отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при разработке окончательной версии документа с двусторонними договоренностями. С 24 февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.