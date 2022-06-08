Песков: сейчас не приходится говорить о встрече Путина и Зеленского
Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, а после выхода Киева из переговорного процесса говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки такой встречи в верхах», — подчеркнул Песков.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина должны возобновить переговоры, прежде чем обсуждать встречу президентов двух стран. По словам Лаврова, Зеленский хочет встретиться с Путиным просто ради встречи, однако сначала делегации должны возобновить работу.
1 июня Песков отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при разработке окончательной версии документа с двусторонними договоренностями. С 24 февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.