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Песков: сейчас не приходится говорить о встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, а после выхода Киева из переговорного процесса говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки такой встречи в верхах», — подчеркнул Песков.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина должны возобновить переговоры, прежде чем обсуждать встречу президентов двух стран. По словам Лаврова, Зеленский хочет встретиться с Путиным просто ради встречи, однако сначала делегации должны возобновить работу.

1 июня Песков отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при разработке окончательной версии документа с двусторонними договоренностями. С 24 февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.

Ранее по теме: Лавров назвал несерьезным условие Зеленского отвести войска для переговоров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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