Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
Россия и Украина сначала должны возобновить переговоры, прежде чем говорить об организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщили «РИА Новости».
По словам Лаврова, сейчас президент Украины хочет провести встречу с российским лидером просто ради встречи. «Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу: мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует издание главу российского МИДа. По словам Лаврова, Россия передала свой вариант договоренностей Украине еще в середине апреля, но украинская сторона никак не отреагировала на предложения.
При этом сам Зеленский в качестве условия для переговоров требует отвести российские войска за линию по состоянию на 24 февраля. По мнению Лаврова, «это абсолютно не серьезный подход».
7 июня издание Financial Times сообщило, что Зеленский открыт к мирным переговорам, но только если они будут проходить напрямую с президентом России Владимиром Путиным. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас «даже теоретически» нет смысла говорить о встрече Путина и Зеленского. Об этом она заявила 3 июня на брифинге. Захарова добавила, что Россия благодарна тем странам, которые предлагают свои кандидатуры в качестве посредников для переговоров, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», добавила она.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности. С 24 февраля делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.