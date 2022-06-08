Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

7 июня издание Financial Times сообщило, что Зеленский открыт к мирным переговорам, но только если они будут проходить напрямую с президентом России Владимиром Путиным. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас «даже теоретически» нет смысла говорить о встрече Путина и Зеленского. Об этом она заявила 3 июня на брифинге. Захарова добавила, что Россия благодарна тем странам, которые предлагают свои кандидатуры в качестве посредников для переговоров, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», добавила она.