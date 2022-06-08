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Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Россия и Украина сначала должны возобновить переговоры, прежде чем говорить об организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщили «РИА Новости».

По словам Лаврова, сейчас президент Украины хочет провести встречу с российским лидером просто ради встречи. «Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу: мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует издание главу российского МИДа. По словам Лаврова, Россия передала свой вариант договоренностей Украине еще в середине апреля, но украинская сторона никак не отреагировала на предложения.

При этом сам Зеленский в качестве условия для переговоров требует отвести российские войска за линию по состоянию на 24 февраля. По мнению Лаврова, «это абсолютно не серьезный подход».

7 июня издание Financial Times сообщило, что Зеленский открыт к мирным переговорам, но только если они будут проходить напрямую с президентом России Владимиром Путиным. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас «даже теоретически» нет смысла говорить о встрече Путина и Зеленского. Об этом она заявила 3 июня на брифинге. Захарова добавила, что Россия благодарна тем странам, которые предлагают свои кандидатуры в качестве посредников для переговоров, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», добавила она.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров двух стран возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности. С 24 февраля делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных