Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ центральной части города
Украинские военные обстреляли центр Донецка в районе площади Ленина, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал он. Эту информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как передает корреспондент «РИА Новости», пострадали две женщины и девочка.
Ранее сегодня в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли детский сад в Донецке. «Украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела перебит газопровод и пострадало здание детского сада по улице Рослого», — говорится в сообщении.
Накануне глава республики Денис Пушлини назвал беспрецедентными последние обстрелы спальных районов Донецка со стороны украинских военных. «Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там, где и близко нет ничего похожего на военные объекты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». 30 мая ВСУ использовали 155-мм артиллерию и американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО «Смерч» по жилым кварталам.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.