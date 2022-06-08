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Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ центральной части города

Ведомости

Украинские военные обстреляли центр Донецка в районе площади Ленина, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. 

«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал он. Эту информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как передает корреспондент «РИА Новости», пострадали две женщины и девочка.

Ранее сегодня в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли детский сад в Донецке. «Украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела перебит газопровод и пострадало здание детского сада по улице Рослого», — говорится в сообщении.

Накануне глава республики Денис Пушлини назвал беспрецедентными последние обстрелы спальных районов Донецка со стороны украинских военных. «Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там, где и близко нет ничего похожего на военные объекты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». 30 мая ВСУ использовали 155-мм артиллерию и американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО «Смерч» по жилым кварталам.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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