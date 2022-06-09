Депутат Делимханов допустил завершение спецоперации на Украине к концу 2022 года

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года. При этом политик подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», — заявил он.