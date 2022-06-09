Депутат Делимханов допустил завершение спецоперации на Украине к концу 2022 года
Спецоперация российских войск на Украине может завершиться к концу 2022 г., предположил депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в боевых действиях.
«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года. При этом политик подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», — заявил он.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям эвакуироваться. По его словам, российские военные, «в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут быть мирные жители, а огневые позиции и военные объекты противника поражают высокоточным оружием». Шойгу добавил, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.