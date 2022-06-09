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Песков оценил сроки завершения спецоперации на Украине

Ведомости

Спецоперация России на Украине закончится, когда будут выполнены ее задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле и президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — пояснил Песков. Он не стал отвечать на вопрос, можно ли будет говорить об успешном окончании спецоперации при нынешнем руководстве Украины. 

Ранее сегодня депутат Госдумы Адам Делимханов заявил «РИА Новости», что надеется на окончание военной операции на Украине в этом году, «но пока говорить об окончании спецоперации рано». 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские войска намеренно замедляют темпы наступления на Украине, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. Он отметил, что Россия продолжит военную операцию, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. По его словам, военные должны истребить нацизм на Украине на 100%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных