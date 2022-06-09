Песков оценил сроки завершения спецоперации на Украине

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские войска намеренно замедляют темпы наступления на Украине, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. Он отметил, что Россия продолжит военную операцию, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. По его словам, военные должны истребить нацизм на Украине на 100%.