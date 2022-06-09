Путин: страна может быть либо суверенной, либо колонией
В современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
По словам президента, для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет. «Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин добавил, что колония не имеет исторических перспектив и шансов на выживание в «жесткой геополитической борьбе». Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда. Президент также выделил несколько составляющих, которыми должна обладать суверенная страна: военно-политический, экономический, общественный и технологический суверенитет. «Одно не существует без другого. Как добиться внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Невозможно», — пояснил глава государства.
В конце мая Путин заявил, что никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны мира, которые хотят проводить независимую политику. Он назвал нереалистичной задачу санкционного притеснения России, а также других стран. «Никаких сил не хватит, да и желание пропадет. Сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, [страны Запада придут к] осознанию того, что эта политика абсолютно бесперспективна», — заключил Путин, напомнив об инфляции, безработице и кризисах, с которыми сталкивались развитые экономики мира, которые в текущих условиях вводят санкции против других государств.