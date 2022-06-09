Путин: страна может быть либо суверенной, либо колонией

В конце мая Путин заявил, что никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны мира, которые хотят проводить независимую политику. Он назвал нереалистичной задачу санкционного притеснения России, а также других стран. «Никаких сил не хватит, да и желание пропадет. Сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, [страны Запада придут к] осознанию того, что эта политика абсолютно бесперспективна», — заключил Путин, напомнив об инфляции, безработице и кризисах, с которыми сталкивались развитые экономики мира, которые в текущих условиях вводят санкции против других государств.