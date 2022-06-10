Япония ограничит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров
Правительство Японии введет новые ограничения на экспорт товаров в Россию 17 июня, говорится на сайте министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Ограничения затронут следующие категории товаров:
Древесина и части изделий из нее;
Стальные резервуары для хранения и подобные контейнеры;
Ножи и лезвия для машин и приборов;
Локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железных дорог;
Парогенераторы и газовые генераторы;
Газовые насосы , газовые компрессоры, вакуумные насосы и вентиляторы;
Конвейеры и другие подъемные, погрузочные, разгрузочные и погрузо-разгрузочные машины;
Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
Ткацкие станки и запчасти к ним;
Транспортные машины и их части;
Измерительное, контрольно-измерительное оборудование и детали к нему.
7 июня министерство иностранных дел Японии сообщило, что заморозило активы в стране Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также правительство страны запретило экспорт товаров в Россию, которые «способствуют укреплению промышленной инфраструктуры» страны. Тогда не уточнялось, о каких именно товарах идет речь.
Ранее власти Японии ввели несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование. Правительство ввело санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других лиц. Также под ограничения попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, оборонный концерн «Алмаз-Антей» и др. Правительство Японии запретило местным компаниям инвестировать в Россию и экспортировать в страну часть товаров, в том числе высокотехнологичных.