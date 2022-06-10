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Япония ограничит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров

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Правительство Японии введет новые ограничения на экспорт товаров в Россию 17 июня, говорится на сайте министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Ограничения затронут следующие категории товаров:

  • Древесина и части изделий из нее;

  • Стальные резервуары для хранения и подобные контейнеры;

  • Ножи и лезвия для машин и приборов;

  • Локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железных дорог;

  • Парогенераторы и газовые генераторы;

  • Газовые насосы , газовые компрессоры, вакуумные насосы и вентиляторы;

  • Конвейеры и другие подъемные, погрузочные, разгрузочные и погрузо-разгрузочные машины;

  • Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

  • Ткацкие станки и запчасти к ним;

  • Транспортные машины и их части;

  • Измерительное, контрольно-измерительное оборудование и детали к нему.

7 июня министерство иностранных дел Японии сообщило, что заморозило активы в стране Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также правительство страны запретило экспорт товаров в Россию, которые «способствуют укреплению промышленной инфраструктуры» страны. Тогда не уточнялось, о каких именно товарах идет речь.

Ранее власти Японии ввели несколько пакетов антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине. В мае Токио запретил поставлять высокотехнологичное оборудование. Правительство ввело санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других лиц. Также под ограничения попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, оборонный концерн «Алмаз-Антей» и др. Правительство Японии запретило местным компаниям инвестировать в Россию и экспортировать в страну часть товаров, в том числе высокотехнологичных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных