Власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова
В результате разблокировки транспортных путей в ходе специальной военной операции России на Украине транспортная блокада Крыма прекратилась и он приобрел «статус» транзитной территории. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает «РИА Новости».
«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — сказал Крючков. Таким образом, по его словам, полуостров «впервые обрел статус транзитной территории».
В начале мая Крючков заявил, что на тот момент уже были восстановлены железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область, анонсировав запуск по ним пассажирских поездов. Кроме того, в начале июня из Мелитополя в Крым пришел первый железнодорожный состав с зерном с занятой российскими войсками части Запорожской области.
Украина прекратила прямое железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Крымом в декабре 2014 г. Поезда, ранее ходившие до Симферополя, стали останавливаться в Новоалексеевке Херсонской области, незадолго до КПП «Чонгар».
В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.