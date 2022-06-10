Власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — сказал Крючков. Таким образом, по его словам, полуостров «впервые обрел статус транзитной территории».