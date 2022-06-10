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Власти Крыма заявили о прекращении транспортной блокады полуострова

Ведомости

В результате разблокировки транспортных путей в ходе специальной военной операции России на Украине транспортная блокада Крыма прекратилась и он приобрел «статус» транзитной территории. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает «РИА Новости».

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — сказал Крючков. Таким образом, по его словам, полуостров «впервые обрел статус транзитной территории».

В начале мая Крючков заявил, что на тот момент уже были восстановлены железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область, анонсировав запуск по ним пассажирских поездов. Кроме того, в начале июня из Мелитополя в Крым пришел первый железнодорожный состав с зерном с занятой российскими войсками части Запорожской области.

Украина прекратила прямое железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с Крымом в декабре 2014 г. Поезда, ранее ходившие до Симферополя, стали останавливаться в Новоалексеевке Херсонской области, незадолго до КПП «Чонгар».

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

Ранее по теме: Из Мелитополя в Крым прибыл первый состав с зерном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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