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Минобороны сообщило об уничтожении авиационной техники ВСУ

Ведомости

Российские военные уничтожили авиационную технику украинских сил на военном аэродроме «Днепр», сообщило Минобороны России. Также средства ПВО сбили Су-25, МиГ-29 и 5 украинских беспилотников.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме "Днепр" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — заявили в министерстве.

Кроме того, российские войска уничтожили производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ в районе Харькова. Военные поразили более 300 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, а также перехватили четыре ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в Житомирской области учебного центра ВСУ, в котором переучивались и проходили подготовку иностранные наемники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных