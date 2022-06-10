Минобороны сообщило об уничтожении авиационной техники ВСУ
Российские военные уничтожили авиационную технику украинских сил на военном аэродроме «Днепр», сообщило Минобороны России. Также средства ПВО сбили Су-25, МиГ-29 и 5 украинских беспилотников.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме "Днепр" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — заявили в министерстве.
Кроме того, российские войска уничтожили производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ в районе Харькова. Военные поразили более 300 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, а также перехватили четыре ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в Житомирской области учебного центра ВСУ, в котором переучивались и проходили подготовку иностранные наемники.