Минобороны сообщило об уничтожении авиационной техники ВСУ

Кроме того, российские войска уничтожили производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ в районе Харькова. Военные поразили более 300 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, а также перехватили четыре ракеты комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».