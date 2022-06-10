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Депутаты предложили запретить иноагентам работать по упрощенному налогообложению

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщает пресс-служба комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела со ссылкой на главу ведомства Василия Пискарева.

«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — цитирует Пискарева пресс-служба комиссии в Telegram-канале.

По словам депутата, норма, устанавливающая для иноагентов запрет на получение финансовой поддержки от государства, будет в обобщающем законопроекте об иностранных агентах, но в данном случае вносится корреспондирующая поправка в Налоговый кодекс. Статья, в которую предполагается внести изменения, указывает, кому запрещено работать по упрощенной схеме налогообложения.

25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иностранных агентов в России. В документе предлагается расширить круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности. 7 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но попросило уточнить круг информации, после распространения которой можно получить статус иноагента. Также правительство предложило создать отдельный реестр для лиц, аффилированных с иноагентами, и дать кабмину право устанавливать правила к форме и порядку размещения маркировки иноагента.

Ранее по теме: В Совфеде сообщили о разработке нового законопроекта об иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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