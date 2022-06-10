Депутаты предложили запретить иноагентам работать по упрощенному налогообложению

По словам депутата, норма, устанавливающая для иноагентов запрет на получение финансовой поддержки от государства, будет в обобщающем законопроекте об иностранных агентах, но в данном случае вносится корреспондирующая поправка в Налоговый кодекс. Статья, в которую предполагается внести изменения, указывает, кому запрещено работать по упрощенной схеме налогообложения.