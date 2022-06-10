Депутаты предложили запретить иноагентам работать по упрощенному налогообложению
Депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщает пресс-служба комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела со ссылкой на главу ведомства Василия Пискарева.
«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — цитирует Пискарева пресс-служба комиссии в Telegram-канале.
По словам депутата, норма, устанавливающая для иноагентов запрет на получение финансовой поддержки от государства, будет в обобщающем законопроекте об иностранных агентах, но в данном случае вносится корреспондирующая поправка в Налоговый кодекс. Статья, в которую предполагается внести изменения, указывает, кому запрещено работать по упрощенной схеме налогообложения.
25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иностранных агентов в России. В документе предлагается расширить круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности. 7 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но попросило уточнить круг информации, после распространения которой можно получить статус иноагента. Также правительство предложило создать отдельный реестр для лиц, аффилированных с иноагентами, и дать кабмину право устанавливать правила к форме и порядку размещения маркировки иноагента.