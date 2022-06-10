Лавров призвал не вмешиваться в судопроизводство ДНР после приговора иностранцам
Смертный приговор троим иностранцам, воевавшим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взятых в плен в Мариуполе, был вынесен в соответствии с законами Донецкой народной республики. В работу судебной системы республики не стоит вмешиваться, заявил глава МИД России Сергей лавров.
«На данный момент все процессы идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР», — сказал Лавров журналистам (цитата по ТАСС).
Накануне Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.
Ранее они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим иностранцам в ДНР. Он подчеркнул, что иностранцы «законным» образом несли службу в ВСУ и, таким образом, не являются наемниками. Блинкен призвал Россию и «подконтрольные ей силы» с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным.