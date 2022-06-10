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Лавров призвал не вмешиваться в судопроизводство ДНР после приговора иностранцам

Ведомости

Смертный приговор троим иностранцам, воевавшим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взятых в плен в Мариуполе, был вынесен в соответствии с законами Донецкой народной республики. В работу судебной системы республики не стоит вмешиваться, заявил глава МИД России Сергей лавров.

«На данный момент все процессы идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР», — сказал Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

Накануне Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.

Ранее они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим иностранцам в ДНР. Он подчеркнул, что иностранцы «законным» образом несли службу в ВСУ и, таким образом, не являются наемниками. Блинкен призвал Россию и «подконтрольные ей силы» с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным.

Ранее по теме: Блинкен заявил о беспокойстве о вынесенном в ДНР приговоре наемникам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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