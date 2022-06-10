Блинкен заявил о беспокойстве о вынесенном в ДНР приговоре наемникам
Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), написал госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ)», — написал Блинкен. Он призвал Россию и «подконтрольные ей силы» с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».