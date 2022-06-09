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ВС ДНР приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранцев

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне Украине, к высшей мере наказания – смертной казни, передает «РИА Новости».

Согласно приговору ВС ДНР, гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.

Накануне они признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Британцы обращались к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. После этого жена политика Оксана Марченко попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал маловероятным обмен Медведчука на военнопленных.

Ранее по теме: Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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