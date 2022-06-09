ВС ДНР приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранцев
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне Украине, к высшей мере наказания – смертной казни, передает «РИА Новости».
Согласно приговору ВС ДНР, гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
Накануне они признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Британцы обращались к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. После этого жена политика Оксана Марченко попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал маловероятным обмен Медведчука на военнопленных.