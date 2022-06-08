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Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

Ведомости

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину, передает «РИА Новости». 

Задержанные признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Следствие утверждает, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Они признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве.

Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Британцы обращались к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. После этого жена политика Оксана Марченко попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал маловероятным обмен Медведчука на военнопленных.

2 июня Минобороны России сообщило, что иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек. В ведомстве подчеркнули, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

Ранее по теме: Минобороны России: приток иностранных наемников на Украину иссяк

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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