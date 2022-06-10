Захарова прокомментировала вынесенный судом ДНР приговор иностранцам

Дипломат также отметила, что ведомство неоднократно информировало посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан обращаться следует к правительству ДНР и ЛНР. «Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», — заключила она. Глава МИДа Сергей Лавров ранее призвал не вмешиваться в судопроизводство ДНР после приговора иностранцам.