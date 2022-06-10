Захарова прокомментировала вынесенный судом ДНР приговор иностранцам
Вопреки заявлениям британских официальных лиц Эйден Эслин и Шон Пиннер, приговоренные судом ДНР к смертной казни, являются не военнопленными, а наемниками, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Хотели бы подчеркнуть, что, вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Дипломат также отметила, что ведомство неоднократно информировало посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан обращаться следует к правительству ДНР и ЛНР. «Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», — заключила она. Глава МИДа Сергей Лавров ранее призвал не вмешиваться в судопроизводство ДНР после приговора иностранцам.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима и граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. У них остается возможность обжаловать приговор и просить о помиловании.
Ранее они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Следствие утверждало, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Пиннер и Брагим признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, но отказались признавать обвинения в наемничестве. Эслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».