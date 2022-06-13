Генсек Лиги арабских государств сообщил о требовании Запада осудить Россию

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией контактной группы ЛАГ по Украине. Глава МИДа тогда разъяснил причины, цели и задачи спецоперации, стороны также обсудили российско-украинские переговоры, вопросы безопасности мирных граждан на Украине и оказания помощи беженцам, сообщала пресс-служба министерства.