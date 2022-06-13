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Генсек Лиги арабских государств сообщил о требовании Запада осудить Россию

Ведомости

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что арабские страны подвергаются давлению со стороны западных стран, которые требуют осуждения действий России на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sada el-Balad.

Генсек ЛАГ отметил, что по вопросу российско-украинского конфликта у арабских стран есть единая позиция. По его словам, скорого окончания боевых действий «на горизонте не видно».

«Я надеюсь, что арабским странам удастся сохранить свою безопасность и что российско-украинский конфликт не повлияет на стабильность в регионе», — сказал Абуль Гейт.

События на Украине будут иметь серьезные последствия, а военные действия могут растянуться на годы, подчеркнул генсек. 

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В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией контактной группы ЛАГ по Украине. Глава МИДа тогда разъяснил причины, цели и задачи спецоперации, стороны также обсудили российско-украинские переговоры, вопросы безопасности мирных граждан на Украине и оказания помощи беженцам, сообщала пресс-служба министерства.

Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял, что арабские страны намерены содействовать переговорам между Россией и Украиной и готовы выступить посредниками в этом процессе.

В Лигу арабских государств входят 22 государства: Египет, Судан, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Палестина (ПНА), Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Сомали, Джибути, Коморские острова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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