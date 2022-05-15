Египет назвал потери бюджета от кризиса на Украине

Санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, вина за это лежит на западных элитах, которые для сохранения своего доминирования «готовы жертвовать остальным миром».