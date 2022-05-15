Египет назвал потери бюджета от кризиса на Украине
Египет оценивает потери бюджета страны от украинского кризиса в 130 млрд египетских фунтов ($7 млрд), заявил на пресс-конференции в Каире премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
По его словам, последствия боевых действий наложили на страну «огромное финансовое бремя», Египет вложил 130 млрд фунтов в покрытие роста цен на стратегические товары. Косвенные последствия событий на Украине оцениваются еще в 335 млрд египетских фунтов (более $18 млрд), отметил премьер-министр.
«В мае 2021 г. цена барреля нефти составляла $67, сейчас она достигла $112, тонна пшеницы год назад стоила $270, сейчас за те же объемы мы платим, исходя из цены в $435 за тонну», — сказал Мадбули (цитата по ТАСС).
До начала спецоперации 31% туристов приезжал на курорты Египта из России и с Украины, добавил глава правительства. Текущий кризис он счел «крупнейшим за последние сто лет».
«Мы стремимся максимизировать наш экспорт в девяти основных секторах, чтобы достичь дополнительной прибыли в $100 млрд в течение четырех-пяти лет», — заявил Мадбули.
Российско-украинский конфликт негативно отразится на положении развивающихся стран, заявил в апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. До этого американский институт общественного мнения Gallup также отмечал, что ситуация вокруг Украины крайне негативно скажется на продовольственной ситуации в мире. Gallup указывал, что Египет в 2019 г. получил 70% от общего объема купленного зерна из России и с Украины.
Санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, вина за это лежит на западных элитах, которые для сохранения своего доминирования «готовы жертвовать остальным миром».
Замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что экономические санкции против России приведут к глобальному финансовому, продовольственному, энергетическому, логистическому и политическому кризисам, которые спровоцируют новые войны, голод и эпидемии, а затем — перестройку миропорядка.