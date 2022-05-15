Глава минфина Украины рассказал о «болезненных» экономических мерах

Министр также предупредил о сложностях с вывозом урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника и других культур. Из-за блокировки украинских портов могут возникнуть проблемы с доставкой зерна по морю. На границе с Евросоюзом из-за проверок возникают 10-километровые пробки, а в ЕС может въехать ограниченное количество грузовиков, поскольку Украина не является членом сообщества, отмечает Марченко. Европа столкнется с нехваткой продовольствия после сбора урожая, если не решатся бюрократические вопросы, считает министр.