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Экономика

Глава минфина Украины рассказал о «болезненных» экономических мерах

Ведомости

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может принять болезненные меры, если боевые действия будут идти дольше, чем три-четыре месяца. Об этом глава украинского минфина рассказал в интервью The Economist.

Он напомнил, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 г. По оценке Украины, ВВП упадет на 44%. Так, по словам Марченко, примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановки действия многих пошлин.

«Большим бременем» министр назвал зарплаты военных. В результате, пока продолжаются боевые действия, ежемесячно страна теряет $5 млрд, что составляет 5% ВВП Украины. 

Затягивание военного конфликта более чем на три-месяца потребует болезненных мер, заявил министр. Страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации. 

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«То, что в последние годы превратилось в довольно рыночную, свободно вращающуюся экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса», — цитирует издание Марченко.

Министр также предупредил о сложностях с вывозом урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника и других культур. Из-за блокировки украинских портов могут возникнуть проблемы с доставкой зерна по морю. На границе с Евросоюзом из-за проверок возникают 10-километровые пробки, а в ЕС может въехать ограниченное количество грузовиков, поскольку Украина не является членом сообщества, отмечает Марченко. Европа столкнется с нехваткой продовольствия после сбора урожая, если не решатся бюрократические вопросы, считает министр.

В марте Марченко заявил, что ущерб, нанесенный украинской экономике в результате российской военной операции, может составить порядка $500 млрд. По его словам, доходы от таможенных сборов сократились на 85%, а одесская таможня, на которую приходилось 20% всех поступлений, приостановила свою работу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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