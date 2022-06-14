Politico узнала о планах Еврокомиссии рекомендовать кандидатуру Украины в ЕС

Собеседники издания отметили, что Еврокомиссия понимает, какие жертвы принесла Украина для вступления в ЕС, и признает необходимость послать серьезный сигнал президенту России Владимиру Путину, что он «потерял шанс вернуть Киев в свою сферу влияния». «Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: ”Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами», — подчеркнул один из источников издания.