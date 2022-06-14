Politico узнала о планах Еврокомиссии рекомендовать кандидатуру Украины в ЕС
Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз, сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с дебатами комиссаров, которые прошли 13 июня.
Собеседники издания отметили, что Еврокомиссия понимает, какие жертвы принесла Украина для вступления в ЕС, и признает необходимость послать серьезный сигнал президенту России Владимиру Путину, что он «потерял шанс вернуть Киев в свою сферу влияния». «Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: ”Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами», — подчеркнул один из источников издания.
Для получения статуса кандидата в ЕС необходимо согласие всех 27 стран — членов ЕС: они должны рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. По данным Bloomberg, ЕК должна определиться 17 июня, затем лидеры обсудят заявку 23–24 июня на основе рекомендации. При этом как минимум три страны выступают против вступления Украины в ЕС. Это, в частности, Дания и Нидерланды.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Он выступил за предоставление временного статуса Украине.
Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против. По данным Bloomberg, против высказались власти Дании и Нидерландов. По мнению Копенгагена, Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию рыночной экономики или стать конкурентоспособной на едином рынке.
В середине мая Россия заявила об изменении позиции по вопросу вступления Украины в ЕС. По словам зампостпреда страны при ООН Дмитрия Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. И теперь вступление Киева в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения, писали «РИА Новости».