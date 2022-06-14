Минобороны 15 июня откроет гумкоридор для выхода гражданских с комбината «Азот»
Минобороны откроет 15 июня гуманитарный коридор для гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
По его словам, украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот», на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск.
«Руководствуясь гуманными принципами, ВС РФ и формирования ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 до 20:00 мск 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово ЛНР)», — заявил Мизинцев.
Ведомство расценило предложение Украины открыть гуманитарный коридор из Северодонецка на подконтрольную Киеву территорию как попытку спасти попавшие в окружение подразделения. Российская сторона также предложила боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате, прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие.
В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.
Песков также заявлял, что спецоперация достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.