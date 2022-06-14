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Минобороны 15 июня откроет гумкоридор для выхода гражданских с комбината «Азот»

Ведомости

Минобороны откроет 15 июня гуманитарный коридор для гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. 

По его словам, украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот», на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск.

«Руководствуясь гуманными принципами, ВС РФ и формирования ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 до 20:00 мск 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово ЛНР)», — заявил Мизинцев.

Ведомство расценило предложение Украины открыть гуманитарный коридор из Северодонецка на подконтрольную Киеву территорию как попытку спасти попавшие в окружение подразделения. Российская сторона также предложила боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате, прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие.

В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.

Песков также заявлял, что спецоперация достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Посол ЛНР сообщил о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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