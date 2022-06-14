Путин осенью посетит саммит СНГ
Президент России Владимир Путин в октябре примет участие в саммите глав государств СНГ в Казахстане. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«На осень много мероприятий планируется. И саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума. Потом — совет глав государств СНГ в Нурсултане 14 октября», — сказал Ушаков.
Ранее Росконгресс сообщил, что Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня. Отмечается, что модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФа. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е гг. периодом укрепления экономического суверенитета.
Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности», говорится на сайте организатора мероприятия. Тема «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами».