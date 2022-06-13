Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ
Речь российского президента Владимира Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», — сказал пресс-секретарь Путина, отметив, что речь президента на форуме «будет чрезвычайно важной».
По мнению Пескова, «экономика стала заложницей политики», а политики разных стран во время эпидемии коронавируса совершили множество ошибок, за которые мир сейчас расплачивается.
Сейчас эти ошибки усугубились экономической войной, которые недружественные страны ведут против России, подчеркнул он. «Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал Песков.
Форум в Санкт-Петербурге состоится 15-18 июня. Организатор форума фонд «Росконгресс» сообщил, что президент примет участие в пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, 17 июня. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФ. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е гг. периодом укрепления экономического суверенитета.