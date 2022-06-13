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Политика

Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ

Ведомости

Речь российского президента Владимира Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Его речь будет посвящена антироссийским санкциям, заявил Песков.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», — сказал пресс-секретарь Путина, отметив, что речь президента на форуме «будет чрезвычайно важной».

По мнению Пескова, «экономика стала заложницей политики», а политики разных стран во время эпидемии коронавируса совершили множество ошибок, за которые мир сейчас расплачивается.

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Сейчас эти ошибки усугубились экономической войной, которые недружественные страны ведут против России, подчеркнул он. «Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал Песков.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин не будет проводить традиционные встречи с главами иностранных компаний в рамках ПМЭФ, однако не исключены «отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей».

Форум в Санкт-Петербурге состоится 15-18 июня. Организатор форума фонд «Росконгресс» сообщил, что президент примет участие в пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, 17 июня. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФ. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е гг. периодом укрепления экономического суверенитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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