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Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня, сообщается на сайте фонда Росконгресс.

«17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее по теме: Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций

Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФ. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета.

Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности», говорится на сайте организатора мероприятия. Тема «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных