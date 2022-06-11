Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня, сообщается на сайте фонда Росконгресс.
«17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности», говорится на сайте организатора мероприятия. Тема «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами».