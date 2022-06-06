Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета
По словам президента, укрепление экономического суверенитета предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы», повышение уровня подготовки специалистов, формирование независимой финансовой системы. «При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что развитие торговли и инвестиций, совместных разработок технологий, финансовых и фондовых рынках – «в наших общих интересах», как и переход на расчеты в национальных валютах. «Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», – считает президент.
Путин добавил, что в этом году ПМЭФ проходит «в непростое для международного сообщества время». «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», – считает президент.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 15 по 18 июня 2022 г.