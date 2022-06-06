Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета

Путин добавил, что в этом году ПМЭФ проходит «в непростое для международного сообщества время». «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», – считает президент.