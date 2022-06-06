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Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета

Ведомости

2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, заявил в своем приветствии участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин. При этом российская экономика сохранит открытость для международного сотрудничества.

По словам президента, укрепление экономического суверенитета предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы», повышение уровня подготовки специалистов, формирование независимой финансовой системы. «При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что развитие торговли и инвестиций, совместных разработок технологий, финансовых и фондовых рынках – «в наших общих интересах», как и переход на расчеты в национальных валютах. «Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», – считает президент.

Путин добавил, что в этом году ПМЭФ проходит «в непростое для международного сообщества время». «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», – считает президент.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 15 по 18 июня 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных