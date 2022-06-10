Шольц оценил возможность отмены антироссийских санкций

17 мая президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых которых заявили, что дипломатическое решение конфликта возможно только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих». Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что переговоры России и Украины о мирном соглашении не продвигаются, так как Киев не хочет продолжать этот процесс.