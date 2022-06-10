Шольц оценил возможность отмены антироссийских санкций
Санкции против России не будут отменены сразу же после прекращения военной спецоперации на Украине, нужно время для нормализации ситуации на украинской территории, договоренность между Киевом и Москвой, которая обеспечила бы защиту и суверенитет Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Кроме того, он напомнил, что еще действуют введенные в 2014 г. санкции, поэтому прекращение военных действий не является единственным условием для снятия ограничений.
«Условием этому (снятию с России санкций. — Ред.), напротив, является улучшение ситуации, что Россия примирится с тем, что она не может принудить Украину к миру, а что она должна достичь согласия и договоренности с ней, которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены», — заявил Шольц (цитата по «РИА новости»).
В начале мая Шольц говорил, что снятие санкций с России возможно только по согласованию с руководством Украины, так как только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению и никакая сторона не должна принимать решения за нее.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых которых заявили, что дипломатическое решение конфликта возможно только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих». Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что переговоры России и Украины о мирном соглашении не продвигаются, так как Киев не хочет продолжать этот процесс.