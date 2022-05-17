Шольц и Зеленский назвали условие для мирного урегулирования ситуации на Украине

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них. По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору. Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.