Шольц и Зеленский назвали условие для мирного урегулирования ситуации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шолцем, в ходе которых стороны заявили о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта.
«Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на своей странице в Twitter.
В конце марта постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан только в случае отвода российских войск на позиции, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля. Он добавил, что состоявшиеся 29 марта стамбульские переговоры демонстрируют готовность России к дальнейшим переговорам, однако сторонам еще предстоит пройти «долгий путь», чтобы достичь устойчивого режима прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации.
Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них. По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору. Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.