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Шольц и Зеленский назвали условие для мирного урегулирования ситуации на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шолцем, в ходе которых стороны заявили о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта. 

«Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на своей странице в Twitter.

В конце марта постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан только в случае отвода российских войск на позиции, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля. Он добавил, что состоявшиеся 29 марта стамбульские переговоры демонстрируют готовность России к дальнейшим переговорам, однако сторонам еще предстоит пройти «долгий путь», чтобы достичь устойчивого режима прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них. По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору. Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных