Постпред Украины: мирный договор с Россией возможен только после вывода войск
Мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан только в случае отвода российских войск на позиции, которые они занимали до начала боевых действий 24 февраля. Об этом заявил постпред республики при организации Сергей Кислица.
«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.
Он добавил, что состоявшиеся 29 марта стамбульские переговоры демонстрируют готовность России к дальнейшим переговорам, однако сторонам еще предстоит пройти «долгий путь», чтобы достичь устойчивого режима прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации.
Киев и Москва продолжат консультации для подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, механизме соблюдения режима прекращения огня, отводе вооруженных сил и других вооруженных формирований, открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров, а также обмене пленными и удерживаемыми лицами, сказал Кислица. При этом он призвал к продолжению поставок оружия Украине и вводу новых санкций в отношении России.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия сделает два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. По его словам, Москва не согласна с формулировкой о возможности возвращения Крыма и Севастополя дипломатическим путем, однако не против вступления Украины в Евросоюз. По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены, и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.