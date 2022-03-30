Постпред Украины: мирный договор с Россией возможен только после вывода войск

Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия сделает два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. По его словам, Москва не согласна с формулировкой о возможности возвращения Крыма и Севастополя дипломатическим путем, однако не против вступления Украины в Евросоюз. По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены, и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.