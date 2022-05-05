Шольц допустил снятие санкций с России лишь с согласия Украины
Санкции против России в связи с проведением ею спецоперации на украинской территории могут быть сняты только по согласованию с руководством Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.
«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — сказал Шольц. По его словам, только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению, никакая сторона не должна принимать решения за нее. 1 мая глава МИД Германии Анналена Бербок сделала идентичное заявление в интервью Bild am Sonntag. В начале апреля согласие Украины как условие снятия международных санкций с России называл госсекретарь США Энтони Блинкен, в конце марта — глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Ограничения против России, затрагивающие энергетический, банковский и другие сектора, а также персональные санкции против сотен российских бизнесменов и чиновников, включая президента Владимира Путина, были введены США, Великобританией, Австралией, Японией и странами Евросоюза после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.