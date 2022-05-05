Шольц допустил снятие санкций с России лишь с согласия Украины

«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — сказал Шольц. По его словам, только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению, никакая сторона не должна принимать решения за нее. 1 мая глава МИД Германии Анналена Бербок сделала идентичное заявление в интервью Bild am Sonntag. В начале апреля согласие Украины как условие снятия международных санкций с России называл госсекретарь США Энтони Блинкен, в конце марта — глава МИД Великобритании Лиз Трасс.