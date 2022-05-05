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Политика

Шольц допустил снятие санкций с России лишь с согласия Украины

Ведомости

Санкции против России в связи с проведением ею спецоперации на украинской территории могут быть сняты только по согласованию с руководством Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — сказал Шольц. По его словам, только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению, никакая сторона не должна принимать решения за нее. 1 мая глава МИД Германии Анналена Бербок сделала идентичное заявление в интервью Bild am Sonntag. В начале апреля согласие Украины как условие снятия международных санкций с России называл госсекретарь США Энтони Блинкен, в конце марта — глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ограничения против России, затрагивающие энергетический, банковский и другие сектора, а также персональные санкции против сотен российских бизнесменов и чиновников, включая президента Владимира Путина, были введены США, Великобританией, Австралией, Японией и странами Евросоюза после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных