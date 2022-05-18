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Песков заявил об отсутствии продвижения переговоров с Украиной

Ведомости

Переговоры России и Украины о мирном соглашении не продвигаются — Киев не хочет продолжать этот процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры действительно не продвигаются. Мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил Песков.

Накануне замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой, сейчас процесс не продолжается. По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору, которые были переданы в середине апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в тот же день заявили, что дипломатическое решение конфликта может только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих». Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных