Песков заявил об отсутствии продвижения переговоров с Украиной
Переговоры России и Украины о мирном соглашении не продвигаются — Киев не хочет продолжать этот процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Переговоры действительно не продвигаются. Мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил Песков.
Накануне замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой, сейчас процесс не продолжается. По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору, которые были переданы в середине апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в тот же день заявили, что дипломатическое решение конфликта может только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих». Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.