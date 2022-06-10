Лавров прокомментировал санкции Украины против российских властей
Санкции Киева в отношении руководства России, введенные по решению украинского президента Владимира Зеленского, недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр (цитата по ТАСС).
Накануне Зеленский своим указом ввел бессрочные санкции против президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьер-министра Михаила Мишустина и почти всех членов правительства. Всего под санкции попали 35 человек, включая вице-министров и министров. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Помимо этого были введены санкции против 236 российских вузов и 261 учебного заведения. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др. В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.