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Лавров прокомментировал санкции Украины против российских властей

Ведомости

Санкции Киева в отношении руководства России, введенные по решению украинского президента Владимира Зеленского, недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил министр (цитата по ТАСС).

Накануне Зеленский своим указом ввел бессрочные санкции против президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьер-министра Михаила Мишустина и почти всех членов правительства. Всего под санкции попали 35 человек, включая вице-министров и министров. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Помимо этого были введены санкции против 236 российских вузов и 261 учебного заведения. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др. В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.

Ранее по теме: Зеленский ввел санкции против Путина и других российских политиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных