Зеленский ввел санкции против Путина и других российских политиков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении президента России Владимира Путина и других российских политиков. Документ размещен на сайте офиса президента Украины.
Помимо Путина, в санкционный список вошли еще 34 человека. Среди них его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Андрей Белоусов, зампреды правительства Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Александр Новак.
Персональные санкции также введены в отношении главы МВД Владимира Колокольцева, главы Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, секретаря Совбеза России Николая Патрушева, врио главы МЧС Александра Чуприяна и других министров.
В документе уточняется, что санкции предполагают блокировку активов на территории Украины при их наличии, ограничение торговых операций, запрет на транспортировку и полеты через территорию Украины, лишение госнаград страны, запрет на приобретение земельных участков и т. д.
Также офис президента Украины опубликовал еще один указ, который вводит персональные санкции в отношении 261 ректора российских вузов и 236 учебных заведений.