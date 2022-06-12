Путин не планирует встречаться на ПМЭФе с главами иностранных компаний
«Нет, в этом году не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о традиционной встрече президента с руководством компаний из других стран.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что не исключены «отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей».
«А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — сказал он.
Накануне организатор форума фонд «Росконгресс» сообщил, что президент примет участие в пленарном заседании ПМЭФа в пятницу, 17 июня. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФа. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е гг. периодом укрепления экономического суверенитета.
Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности», говорится на сайте организатора мероприятия. Тема «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами».