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Путин не планирует встречаться на ПМЭФе с главами иностранных компаний

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречи с главами иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 15-18 июня. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Нет, в этом году не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о традиционной встрече президента с руководством компаний из других стран.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что не исключены «отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей». 

«А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — сказал он.

Ранее по теме: Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций

Накануне организатор форума фонд «Росконгресс» сообщил, что президент примет участие в пленарном заседании ПМЭФа в пятницу, 17 июня. Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее на этой неделе Кремль опубликовал приветствие Путина участникам и гостям ПМЭФа. В нем президент заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций и назвал 2020-е гг. периодом укрепления экономического суверенитета.

Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности», говорится на сайте организатора мероприятия. Тема «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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