Макрон заявил о неизбежности переговоров России и Украины

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — подчеркнул Макрон (цитата по «РИА Новости»). По его словам, представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.