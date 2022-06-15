Макрон заявил о неизбежности переговоров России и Украины
Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — подчеркнул Макрон (цитата по «РИА Новости»). По его словам, представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.
15 июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной «фактически заглохли» с середины апреля без какого-либо прогресса с тех пор. «Стамбул – была последняя очная встреча. 15 апреля был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним. Потому что никакой реакции не было», — отмечал он.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».