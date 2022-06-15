Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк

30 мая Путин присвоил 24-ой отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». 9 мая такое наименование Путин присвоил 15 отдельной мотострелковой Александрийской бригаде.