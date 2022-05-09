Путин присвоил звание гвардейской 15-й мотострелковой Александрийской бригаде
Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде. Указ об этом глава государства подписал 9 мая, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа следует, что Путин постановил присвоить почетное наименование «гвардейская» 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
15-я мотострелковая Александрийская бригада — соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил России, единственная в ВС РФ миротворческая бригада.
С декабря 2005 г. по ноябрь 2008 г. выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. 10 ноября 2020 г. части бригады были введены в Нагорный Карабах в рамках проведения миротворческой операции.
4 ноября 2019 г. бригаде присвоено почетное наименование «Александрийская» и вручена копия знамени Александрийского 5-го гусарского полка. Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.
В апреле российский президент присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде, находится в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и располагается в Хабаровском крае. В 2013 г. подразделения бригады принимали участие в противопаводковых мероприятиях в ходе наводнения на Дальнем Востоке. Военнослужащие наводили понтонные переправы и разворачивали эвакуационные пункты.
28 марта Путин также присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских. 126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил РФ как отдельная бригада береговой обороны флота. 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. В ходе военной операции России в Сирии она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.