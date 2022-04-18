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Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде

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Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что 64-й мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». 

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада находится в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и располагается в Хабаровском крае. Была образована 1 января 2009 г. В 2013 г. подразделения бригады принимали участие в противопаводковых мероприятиях в ходе наводнения на Дальнем Востоке. Военнослужащие наводили понтонные переправы и разворачивали эвакуационные пункты. 

28 марта глава государства также присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских. 126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил РФ как отдельная бригада береговой обороны флота. 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. В ходе военной операции России в Сирии она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.

Ранее по теме: Путин присвоил двум морским бригадам звания гвардейских

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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