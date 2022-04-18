Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде
Президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что 64-й мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада находится в составе 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и располагается в Хабаровском крае. Была образована 1 января 2009 г. В 2013 г. подразделения бригады принимали участие в противопаводковых мероприятиях в ходе наводнения на Дальнем Востоке. Военнослужащие наводили понтонные переправы и разворачивали эвакуационные пункты.
28 марта глава государства также присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских. 126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил РФ как отдельная бригада береговой обороны флота. 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. В ходе военной операции России в Сирии она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.