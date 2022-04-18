Путин присвоил звание гвардейской 64-й мотострелковой бригаде

28 марта глава государства также присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейских. 126-й отдельная бригада береговой обороны относится к Черноморскому флоту. В марте 2014 г. она стала частью Вооруженных сил РФ как отдельная бригада береговой обороны флота. 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. В ходе военной операции России в Сирии она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.