В МИДе выразили надежду, что США не будут применять ядерное оружие из-за Украины
Применение ядерного оружия со стороны США из-за кризиса на Украине станет необратимым событием, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роли всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — подчеркнул Рябков. По его словам, Россия отрицает идеологию ограниченной ядерной войны, «столь свойственную американцам и их военным планировщикам».
С 1970-х гг. ограниченная ядерная война рассматривается как вооруженная борьба с применением различных видов оружия, включая тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие, использование которого ограничивается по масштабам, районам применения и видам ядерных средств. Ядерное оружие в этом случае применяется для поражения важнейших военных и военно-экономических объектов противника.
6 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что применение российскими войсками ядерного оружия на Украине невозможно, потому что это «не соответствует задачам спецоперации». По его словам, российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».
27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы.